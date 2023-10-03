ККИ опечатали двери в здании на Фонтанке, где прошел шумный рейв

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) начали освобождать незаконно занятые помещения в здании бывшего Сберегательного банка на набережной реки Фонтанки, д. 78, где в ночь на 24 сентября несколько сотен человек устроили рейв в духе петербургских девяностых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ККИ Фото: Пресс-служба ККИ

Сейчас незаконно занятые помещения вскрываются, из них вывозится имущество и мусор. После всех процедур двери в помещения опечатают и установят на них навесные замки, ключи от которых передадут на хранение в районное жилищное агентство, пояснили в пресс-службе ККИ.

По информации ведомства, здание отключено от сетей инженерного обеспечения, находится в ненадлежащем санитарном и техническом состоянии, часть объекта имеет признаки аварийности.

Часть помещений площадью 950 кв. используется по договору безвозмездного пользования акционерным обществом. При этом большая часть помещений, общая площадь которых составляет около 6,5 тыс. кв. м, без документов использовалась под мастерские, музыкальные и фотостудии, жилье и складские цели.

«Незаконным пользователям было предоставлено время на освобождение самовольно занятого городского имущества в добровольном порядке»,— уточнили в пресс-службе.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские хранители истории пожаловались на вечеринку в заброшенном здании на Фонтанке.

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