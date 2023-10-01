МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Петербурге

Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в городе из-за сильного ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении МЧС, со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 октября, в Петербурге по Невской губе Финского залива ожидается усиление ветра до 19 м/с, высота волны — до 1,3 метра.

В целом на воскресенье синоптики обещают в Петербурге облачную с прояснениями погоду, местами дожди. Температура воздуха ночью составила +11… +13 градусов, в течение дня столбик термометра задержится на отметке +14…+16.

Ранее в Смольном сообщали, что из-за ветра и дождя с 00:00 часов до 20:00 часов 1 октября в Петербурге будет действовать «желтый» уровень опасности.

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