«Силовые машины» отлили первую лопатку для газовой турбины ГТЭ-65

АО «Силовые машины» выпустило первую лопатку для энергетической газовой турбины ГТЭ-65, это стало весомым вкладом в импортозамещение в стране, передает издание «Энергетика и промышленность России».

На предприятии целиком отработали линию по выпуску этих деталей. За год АО «Силовые машины» будет выпускать около 16 комплектов лопаток. После усиления мощностей завода на этой площадке можно будет производить до 24 комплектов в год.

По словам генерального директора АО «Силовые машины» Александра Конюхова, отливка этой детали первой ступени стала важным шагом в работе над газовой турбиной ГТЭ-65. Прежде специалисты предприняли немалые усилия по организации производственных мощностей, созданию и внедрению технологии. Господин Конюхов добавил, что предприятие продолжает отрабатывать технологии, а также готовится выпускать более крупные лопатки для газовой турбины ГТЭ-170.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Ленинрагрдской области и руководство ООО «СТГТ» (бывшая дочка Siemens) заключили соглашение по строительству производственного цеха по выпуску турбинных лопаток и центра по их ремонту в Ломоносовском районе. Подробнее об этом в материале «Коммерсанта».

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