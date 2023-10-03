Бывшему воронежскому полицейскому назначили пять лет колонии за ДТП с погибшим

Панинский райсуд Воронежской области признал бывшего полицейского виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Экс-правоохранитель был приговорен к пяти годам колонии-поселения и запрету в течение двух лет управлять транспортными средствами. Об этом сообщила пресс-служба суда, не называя имя осужденного. По данным картотеки суда, речь идет о Геннадии Королеве.

Судья Надежда Бортникова также удовлетворила гражданский иск потерпевших, взыскав в пользу каждого из них 400 тыс. руб. компенсации морального вреда. Общая сумма взыскания не называется.

При назначении наказания суд учитывал личность виновного, который впервые привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление, имел положительные характеристики и не состоял на учетах у нарколога и психиатра, а также его семейное положение, состояние здоровья, «влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи». Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В основу уголовного дела легли события ночи со 2 на 3 апреля 2023 года, которые произошли в Эртильском районе. Установлено, что полицейский из Панинского района управлял неисправным автомобилем Renault Symbol в состоянии алкогольного опьянения. На дороге Курск — Борисоглебск — Панино — Эртиль он потерял управление транспортным средством, выехал на правую обочину и, не применяя экстренного торможения, съехал в правый кювет, где машина опрокинулась. В результате аварии пассажирка, ехавшая на переднем сиденье, скончалась на месте происшествия.

О конфискации недвижимости на 50 млн руб. у бывшего замглавы воронежской ГИБДД — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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