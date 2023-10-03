Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, какие модели представлены в новой линейке бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Bugatti Фото: Пресс-служба Bugatti

2 октября в Париже закрылась Silmo 2023 — международная выставка оптики, контактных линз и модных солнечных очков. Автомобильная оптика достигла таких высот, что иные фары, например, с лазером, вполне достойны были бы стать ее экспонатом. Однако автомобильные марки, как минимум одна из них все же нашла способ выступить на упомянутом мероприятии. Именно на Silmo 2023 бренд Bugatti показал новую коллекцию солнцезащитных очков.

Аксессуары от автомобильной марки, понятное дело, могут быть разными. Для кого-то это просто мерчандайзинг, коллаборация с какой-нибудь фирмой, чья продукция просто украшается логотипом. Но уважающий себя бренд по такому пути никогда не пойдет. Изделие должно воплотить в себе эстетику марки, материалы должны в той или иной степени соответствовать тем, из которых строят автомобили, соответствующей должна быть и цена.

Компания Bugatti уже во второй раз обратилась к знаменитому дизайнеру Ларри Сэндсу. Новая коллекция состоит из пяти моделей, выполненных в 16 вариантах оформления. Есть тут и классика, напоминающая очки, которые носил Карл Лагерфельд. Есть что-то похожее на очки-консервы, которыми пользовались 100 лет назад авиаторы и гонщики. Есть просто круглые а-ля Джон Леннон, ну или Гарри Поттер — многим этот персонаж знаком больше.

Но самая интересная модель — с подъемными темными стеклами, которые превращаются в этакий козырек. У основания дужки — инициалы Этторе Бугатти, выполненные из 18-каратного золота. Кроме золота в изделиях применены титан, черный палладий, серебро 925 пробы и даже черное дерево макассар. Цена на новую коллекцию пока не объявлена, но, судя по вычурности и обилию драгметаллов, она должна превысить стоимость предыдущей. Ее изделия стоили от €1 тыс. с небольшим до €13 тыс.