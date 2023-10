VK назначил вице-президентами двух экс-менеджеров «Яндекса»

Интернет-холдинг VK (MOEX: VKCO) сообщил о новых назначениях в компании. Вице-президентом по рекламным технологиям назначен Петр Попов, вице-президентом, директором по информационной безопасности — Антон Карпов. Они перешли в холдинг из «Яндекса» (MOEX: YNDX).

Фото: VK Антон Карпов

Согласно пресс-релизу VK, Петр Попов займется развитием рекламного направления, в частности, повышением эффективности рекламных платформ компании и усилением маркетинговых технологий. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании, прежний вице-президент VK по рекламным технологиям Егор Абрамец покинул холдинг несколько месяцев назад.

Антон Карпов будет курировать направление информационной безопасности, продвижение программы защиты пользователей VK Protect и обеспечивать практическую защищенность продуктов VK. Прежде занимавший должность директора по информационной безопасности Алексей Волков покинул компанию по собственной инициативе, уточняется в пресс-релизе.

Петр Попов был техническим директором Бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса». Он занимался развитием этого направления более 10 лет. До этого работал в компании Nival. Участвовал в разработке игр «Heroes of might and magic V» и «Аллоды онлайн».

Антон Карпов в «Яндексе» более 10 лет занимал должность руководителя службы безопасности. С 2009 по 2011 работал в глобальной службе кибербезопасности британского банка Barclays.

Лусине Баласян