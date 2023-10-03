Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

VK назначил вице-президентами двух экс-менеджеров «Яндекса»

Интернет-холдинг VK (MOEX: VKCO) сообщил о новых назначениях в компании. Вице-президентом по рекламным технологиям назначен Петр Попов, вице-президентом, директором по информационной безопасности — Антон Карпов. Они перешли в холдинг из «Яндекса» (MOEX: YNDX).

Антон Карпов

Антон Карпов

Фото: VK

Антон Карпов

Фото: VK

Согласно пресс-релизу VK, Петр Попов займется развитием рекламного направления, в частности, повышением эффективности рекламных платформ компании и усилением маркетинговых технологий. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании, прежний вице-президент VK по рекламным технологиям Егор Абрамец покинул холдинг несколько месяцев назад.

Антон Карпов будет курировать направление информационной безопасности, продвижение программы защиты пользователей VK Protect и обеспечивать практическую защищенность продуктов VK. Прежде занимавший должность директора по информационной безопасности Алексей Волков покинул компанию по собственной инициативе, уточняется в пресс-релизе.

Петр Попов был техническим директором Бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса». Он занимался развитием этого направления более 10 лет. До этого работал в компании Nival. Участвовал в разработке игр «Heroes of might and magic V» и «Аллоды онлайн».

Антон Карпов в «Яндексе» более 10 лет занимал должность руководителя службы безопасности. С 2009 по 2011 работал в глобальной службе кибербезопасности британского банка Barclays.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...