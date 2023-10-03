На Тюменском тракте легковушка опрокинулась после столкновения с грузовиком

На Тюменском тракте произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. В результате столкновения легковушка опрокинулась. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Инцидент произошел на 13 км трасы Екатеринбург — Тюмень. Одному из водителей потребовалась помощь медиков. Его осмотрели прямо на месте ДТП.

Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего. На участке трассы движение организовано в одну полосу, ДПС регулирует поток.

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