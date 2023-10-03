В Бангкоке в результате стрельбы в ТЦ погибли трое

В ТЦ Siam Paragon в центре столицы Таиланда произошла стрельба. В результате погибли три человека, еще четверо получили ранения. Нападавшим оказался 14-летний подросток, он задержан, сообщает Reuters.

По данным портала Matichon, инцидент произошел на первом этаже ТЦ. Что стало причиной стрельбы, неизвестно. Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин был проинформирован об инциденте и поручил полиции провести расследование. В консульской службе РФ сообщили ТАСС, что информации о пострадавших россиянах от таиландских властей не поступало.

Лаура Кеффер