Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Бангкоке в результате стрельбы в ТЦ погибли трое

В ТЦ Siam Paragon в центре столицы Таиланда произошла стрельба. В результате погибли три человека, еще четверо получили ранения. Нападавшим оказался 14-летний подросток, он задержан, сообщает Reuters.

По данным портала Matichon, инцидент произошел на первом этаже ТЦ. Что стало причиной стрельбы, неизвестно. Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин был проинформирован об инциденте и поручил полиции провести расследование. В консульской службе РФ сообщили ТАСС, что информации о пострадавших россиянах от таиландских властей не поступало.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...