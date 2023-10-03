Пентагон объявил о готовности поставить Украине ракеты ATACMS

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запуск ракеты ATACMS

Фото: U.S. Army Запуск ракеты ATACMS

Фото: U.S. Army

Помощник министра обороны США по закупкам и логистике Дуг Буш заявил, что Пентагон готов отправить Украине часть ракет дальнего радиуса действия ATACMS, оснащенных кассетными боеприпасами. При этом он отметил, что для окончательного решения необходимо одобрение передачи президентом США Джо Байденом.

«Мы готовы, когда и если президент решит это сделать»,— сказал господин Буш в интервью Bloomberg.

По словам помощника министра обороны, Пентагон уже отобрал ракеты, которые США планируют передать Украине. Он отметил, что ракеты ATACMS могут запускаться из тех же пусковых установок, которые Украина уже использует для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть штук одновременно. Дуг Буш добавил, что для переоборудования установки нужны незначительные изменения: некоторые кабели и программное обеспечение.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля—земля». Дальность действия — до 300 км. Запускается из реактивных систем залпового огня HIMARS, которые уже есть на вооружении у ВСУ. Стоимость ракеты около $1 млн.

Милена Костерева