Простой за свой счет

Строительная компания «Кубань», возводившая перинатальный центр в Сочи, не смогла взыскать с краевых властей, выступавших в роли заказчика работ, 888,5 млн руб. убытков. Обанкротившийся застройщик планировал компенсировать возникшие в связи с вынужденным простоем при исполнении госконтракта дополнительные затраты на зарплату сотрудникам, охрану и обязательства перед банками, однако суд посчитал, что эти расходы предусмотрены контрактом и не подлежат отдельному возмещению. Эксперты считают, что строительная компания стала жертвой изначально «неудобно» составленного договора.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Застройщик перинатального центра настаивает, что получил многомиллионный ущерб вследствие простоя по вине заказчика

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Застройщик перинатального центра настаивает, что получил многомиллионный ущерб вследствие простоя по вине заказчика

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края отказал строительной компании «Кубань» во взыскании с ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края», а также регионального департамента строительства 888,5 млн руб. убытков, понесенных в ходе исполнения двух государственных контрактов по строительству перинатального центра в Сочи. Об этом сообщается в судебном акте, опубликованном в картотеке суда.

Контракты были заключены в 2014 и 2016 годах, по ним подрядчик обязался выполнить строительные, монтажные и иные работы, обеспечивающие ввод и эксплуатацию медицинского центра. При этом, как говорится в решении суда со ссылкой на договор, стороны определили, что цена контрактов будет составлять 2,2 млрд руб. и является неизменной.

Как следует из материалов дела, по контракту были оплачены работы на 1,8 млрд руб. В 2017 году управление пыталось расторгнуть договор в одностороннем порядке, однако СК «Кубань» обжаловала это решение. Тогда суд установил, что сроки выполнения работ затянулись по причине того, что учреждение неоднократно вносило изменения в проект, а это влекло за собой проведение экспертизы и приостановку работ, в чем не было вины подрядчика. Спустя время сама СК «Кубань» решила разорвать договор, обосновав это тем, что долгое время не получала техническую документацию, что препятствовало продолжению строительного процесса, в результате подрядчик часто просто простаивал, приостанавливая проведение и смежных работ.

СК «Кубань» являлась застройщиком перинатального центра в Сочи. Заказчик - ГКУ «Главного управления строительства Краснодарского края». Сдать объект планировалось в 2016 году. В 2017 контрольно-счетная палата Краснодарского края выявила нарушения при строительстве центра и направила результаты проверки в правоохранительные органы. В том же году этот контракт с СК был расторгнут, а стройкомпания начала процедуру банкротства. Ставшее долгостроем медучреждение открыли в декабре 2018 года. Объект сдал новый подрядчик - НАО «Оргтехстрой», общая сумма финансирования проекта составила 3,7 млрд руб.

В СК «Кубань» оценивают свои убытки в связи с выполнением контракта на сумму свыше 888,5 млрд руб. (расходы на зарплату сотрудникам, оплата стройматериалов, аренда техники, а также кредиты и банковские гарантии). С иском в суд вышел арбитражный управляющий застройщика, находящегося в настоящее время в процедуре банкротства. Чтобы проверить обоснованность требований истца, суд провел две экспертизы, которые не смогли однозначно подтвердить все заявленные претензии. Основываясь на позиции экспертов, арбитражный суд постановил, что все понесенные затраты подрядчика были включены в стоимость оплаченных строительно-монтажных работ и убытками не являются, так как «были направлены на выполнение заказа и достижение результата в рамках госконтракта».

Конкурсный управляющий СК «Кубань» Алексей Тапеха рассказал «Ъ-Кубань», что планирует обжаловать решение, отметив, что считает экспертные заключения противоречивыми.

Эксперт в области госзакупок, юрист Станислав Сыс считает, что, несмотря на верное применение судом норм права, подрядчик все же пострадал из-за действий заказчика, поскольку договор был составлен неудобным для него образом. «Непонятно, почему исполнитель не предусмотрел эти негативнее последствия выхода из договора ранее. Например, можно было, предвидя возможные убытки, ставить вопрос о заключении дополнительных соглашений, нивелирующих эти последствия», - говорит господин Сыс.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что суд отказал конкурсному управляющему СК «Кубань» в привлечении к субсидиарной ответственности бывшего главы ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» Геннадия Ляха. Размер ответственности составлял 3,3 млрд руб. В своем заявлении управляющий указывал, что из-за одностороннего отказа госоргана в 2017 году от исполнения контракта СК «Кубань» лишилась финансирования и доходов, которые могла бы получить за выполненные работы. Именно это обстоятельство, по мнению конкурсного управляющего, послужило причиной банкротства застройщика.

Также сообщалось, что суд отказал управляющему СК «Кубань» в иске к ГКУ на 190 млн руб. по контрактам на строительство плавательного бассейна на территории Дворца водных видов спорта в Краснодаре и акушерско-гинекологического корпуса в Кореновске. Работы были заморожены заказчиком, в связи с чем, по мнению истца, генподрядчик понес дополнительные расходы, которые требовалось вернуть. Суд тогда счел, что расходы не были внесены в акты выполненных работ, а срок исковой давности пропущен.

Михаил Волкодав