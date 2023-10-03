Председателем Общественной палаты Ленобласти стал Александр Габитов

Президент регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Александр Габитов был избран новым председателем Общественной палаты (ОП) Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За него отдали свой голос 28 из 36 членов палаты. Также на пост выдвигались Дмитрий Пуляевский и Валентин Сидорин.

Выборы прошли на первом заседании Общественной палаты 6-го созыва, состав которой, по словам губернатора Александра Дрозденко, обновился на 50%.

С момента создания ОП в 2009 году должность спикера занимал Юрий Трусов. В свою очередь, Александр Габитов стал членом ОП региона в 2017 году, с 2013 года он работает президентом регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывший мэр Сыктывкара перешел на работу в Ленобласть.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте