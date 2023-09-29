Бывший мэр Сыктывкара перешел на работу в Ленобласть

Бывший мэр Сыктывкара Валерий Козлов стал руководителем аппарата депутатов Заневского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области. О своем назначении господин Козлов сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба городской администрации Сыктывкара Фото: Пресс-служба городской администрации Сыктывкара

Он отметил, что продолжает работать в сфере муниципальной власти, которой «посвятил 15 лет своей трудовой деятельности».

«Всеволожский район — самый большой по численности населения район Ленобласти. А Заневское городское поселение — наиболее динамично развивающееся муниципальное образование Всеволожского района»,— написал Козлов.

Валерий Козлов занимал должность мэра Сыктывкара с 2015 по 2019 год. В июле 2019 г. назначен исполняющим обязанности представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава администрации Всеволожского района Ленобласти Андрей Низовский ушел в отставку.

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