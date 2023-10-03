Новое предприятие «Фармакор Продакшн» заработает в Петербурге до конца 2023 года

Предприятие, выпускающее лекарственные препараты, «Фармакор Продакшн» запустит производство в Санкт-Петербурге в четвертом квартале 2023 года, об этом в личном Telegram-канале сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова Фото: Telegram-канал вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова

Чиновник уточнил, что завод расположен на Репищевой улице в Приморском районе. Вице-губернатор посетил площадку и проверил готовность производства к началу работы. Господин Поляков отметил, что ему показали зоны чистых помещений и новое оборудование, которое было закуплено «Фармакор Продакшн» на полученные в качестве займа деньги Фонда развития промышленности Петербурга.

«С запуском нового производства компания нарастит объемы поставок на рынок жизненно важных медикаментов и создаст новые рабочие места. Ввод в эксплуатацию намечен на 4-й квартал этого года»,— подчеркнул вице-губернатор.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что предприятие «Фармасинтез-Норд» в сентябре осуществило выпуск первой партии препарата «Миелодест» (Помалидомид).

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте