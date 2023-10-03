Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать комиссию по контролю за экспортом в Россию. Указ о ее создании должен быть подписан в ближайшее время, сообщает БЕЛТА. Возглавит комиссию посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе встречи с послом Александр Лукашенко потребовал докладывать ему напрямую, если в работе комиссии будут возникать какие-вопросы. «Ваше дело, как вы будете планировать эту работу. Если ко мне будут обращаться люди, они сразу же пойдут к вам. А вы там собирайтесь вместе и обсуждайте. Напрямую докладывайте, говорите, что надо будет сделать»,— сказал президент Белоруссии.

По словам господина Лукашенко, несмотря на сложную ситуацию в мире Белоруссии удалось справиться со всеми проблемами, но «теперь надо подниматься с колен». «Санкции, не санкции — весь мир и минеральные удобрения готов покупать, и нефтепродукты. Даже в России дефицит. Поэтому нет таких товаров в Беларуси, которые мы не можем продать. Просто надо шевелиться. Вы, ваша комиссия ответственны за особо важные группы товаров»,— добавил глава государства.

На фоне санкций в отношении России и Белоруссии их товарооборот в 2022 году вырос до рекордных $43,4 млрд. Впервые было зафиксировано положительное для Минска сальдо торговли с Москвой. При этом российский экспорт в Белоруссию за год сократился на 7,7%, до $21,3 млрд, а белорусский — в силу переориентации экспорта выросли сразу на 41,2%, до $22 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и Белоруссия пришли к балансу».

Милена Костерева