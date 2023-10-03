Продолжение Ситцевой улицы в Петербурге обустроят почти за 40 млн рублей

В Санкт-Петербурге определили подрядчика для выполнения земляных и подготовительных работ по строительству участка Ситцевой улицы в Приморском районе города. Контракт на сумму 39,7 млн рублей будет подписан с компанией ООО «Террикон», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет переустроить инженерные коммуникации, разрыть траншеи, демонтировать гаражи, снести некоторые деревья и кустарники на участке Ситцевой улицы от Стародеревенской до Планерной улицы. Работы требуется завершить до конца марта 2024 года.

ООО «Террикон» зарегистрировано в 2007 году в Петербурге. За 2022 год, по данным базы СПАРК, компания отчиталась о выручке в размере 1 млрд рублей и чистой прибыли 15,3 млн руб. В портфеле госзаказа значатся 14 контрактов на общую сумму 5,7 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что продолжение улицы Сперанского в Петроградском районе Петербурга построят за 346 млн рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте