Экс-работник структуры «Роскосмоса» осужден за утечку секретных данных

Бывший сотрудник самарского РКЦ «Прогресс» (входит в структуру «Роскосмоса») осужден за нарушение требования по защите государственной тайны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Экс-работник предприятия выехал за границу и допустил риски утечки секретных сведений. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 283.2 УК РФ (нарушение требований по защите государственной тайны). Суд назначил бывшему сотруднику самарского предприятия штраф в размере 250 тыс. руб.

По данным ФСБ, в текущем году за незаконный выезд за пределы России выявлено и привлечено к административной ответственности восемь действующих сотрудников оборонно-промышленного комплекса страны. В отношении еще одного специалиста возбуждено уголовное дело. Также силовики предостерегли четырех работников ОПК, планировавших выезд за границу.

О деле бывших руководителей РКЦ «Прогресс» читайте в материале «Ъ» «Срок добавили по фиктивному договору».

Андрей Сазонов, Самара