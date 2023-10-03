Банк ВТБ, находящийся с апреля 2022 года под санкциями Евросоюза, открыл счет для посольства Финляндии в Находящийся под санкциями ВТБ открыл счет для посольства Финляндии в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Финляндии, посвященном закрытию Генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

6 июля МИД России объявил, что отзывает лицензию у Генерального консульства Финляндии с 1 октября. Обязанности консульства и иммиграционные дела, которые ранее рассматривались в Санкт-Петербурге, взяло на себя посольство Финляндии в Москве.

«Счета генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге и посольства в Москве были заморожены в апреле. Посольству открыт счет в указанном Россией банке (ВТБ), на этот счет переведены средства с замороженных счетов»,— отмечается в сообщении.

ВТБ в феврале прошлого года попал под санкции США и Великобритании. В апреле к санкциям в отношении банка присоединился Евросоюз. Ограничения предполагают заморозку активов и запрет на проведение операций с ними физическим и юридическим лицам из этих стран.

Милена Костерева