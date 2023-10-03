После пожара в школьном автобусе в Петербурге возбудили уголовное дело

Уголовное дело по факту возгорания в школьном автобусе возбудил следственный отдел по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, сообщили 3 октября в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербу Фото: Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербу

Дело завели по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В следственном органе указали, что огонь возник из-за технического обслуживания, которое не отвечало нормам безопасности. В тот момент автобус перевозил учеников одной из школ Адмиралтейского района.

Пламя объяло транспортное средство в районе проспекта Маршала Жукова. В результате возгорания ни водитель, ни несовершеннолетние пассажиры не пострадали.

Ранее сообщалось, что в салоне автобуса были учащиеся школы №616 — «Центр реабилитации с индивидуальными формами обучения "Динамика"».

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