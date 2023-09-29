Прокуратура проводит проверку после пожара со школьным автобусом в Петербурге

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту возгорания школьного автобуса, перевозившего детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Как сообщили в надзорном ведомстве, по итогам проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, предъявляемых к организации перевозки несовершеннолетних.

Также при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.

О загоревшемся школьном автобусе стало известно утром в пятницу, 29 сентября. Пожар произошел на проспекте Маршала Жукова на юго-западе Петербурга. Транспорт вспыхнул, когда в нем ехали дети.

По данным «Фонтанки», автобус числится за школой №616 — «Центр реабилитации с индивидуальными формами обучения "Динамика"». В результате ЧП обошлось без пострадавших — детей успели эвакуировать.

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