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Кировский завод оснастит 50% тракторов системой автопилота

Петербургский тракторный завод (ПТЗ, входит в ГК «Кировский завод») намерен в 2024 году выпускать до половины машин с системой автопилотирования. Об этом со ссылкой на генерального директора предприятия Сергея Серебрякова сообщают «Ведомости Северо-Запад».

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По словам топ-менеджера, в текущем году завод выпустит порядка 100 тракторов с автопилотом, 200 машин уже оборудованы этой системой. «Пока мы называем это опытно-промышленной партией»,— прокомментировал господин Серебряков.

Гендиректор предприятия также отметил, что потребность в тракторах с системой автопилота необходима в сельском хозяйстве из-за дефицита кадров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ПТЗ сократит производство машин из-за падения цен на зерно и снижение спроса на сельхозтехнику у аграриев.

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