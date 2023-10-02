Петербургский тракторный завод сократит производство машин из-за цен на зерно

В 2023 году Петербургский тракторный завод (ПТЗ) планирует выпустить 3500-3700 машин, что на 15-20% меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал гендиректор предприятия Сергей Серебряков в интервью «Ведомости Северо-Запад».

По словам Серебрякова, производство тракторов сократиться из-за падения цен на пшеницу, которые снизились относительно прошлого года.

«Доходы аграриев упали, что привело к снижению спроса на сельхозтехнику», — уточнил гендиректор ПТЗ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГК «Кировский завод» поставила первые в 2023 году экземпляры своей техники в Эфиопию и ЮАР. В Эфиопию компания поставила тракторы для сельскохозяйственных работ, в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) начался экспорт строительно-дорожной техники.

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