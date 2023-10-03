Верховный суд отклонил жалобу администрации Кубани по делу «Мавританского дома»

Верховный суд РФ отказал администрации Кубани в обжаловании решения по делу «Мавританского дома» в Краснодаре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на управление госохраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

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Краевые власти попытались обжаловать решение об отмене обязательства собственников здания по проведению реконструкции исторического сооружения. Сообщается, что дело отправлено на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд Краснодара.

Решение об отмене понуждения к проведению восстановительных работ было обосновано отсутствием в материалах дела документации об осмотре и оценке дома до приватизации.

«Мавританский дом» был построен в Краснодаре архитектором Иваном Рымаревичем-Альтманским в 1910-1912 годы. В 1981 году дом признали памятником архитектуры.

Анастасия Донскова

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