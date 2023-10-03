Заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю выросла на 61%

За неделю с 25 сентября по 1 октября в Черноземье подтвердилось 503 случая коронавируса, что на 61,2% больше, чем неделей ранее (312). Это следует из данных федерального оперштаба. С начала 2020 года инфекция была выявлена у 1 308 422 человек. Выздоровели за неделю 255 пациентов (1 285 224), летальных исходов зафиксировано не было (22 155).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области коронавирус был обнаружен у 84 человек (неделей ранее — у 38, всего — у 174 183). Вылечился 51 пациент (неделей ранее — 32, всего — 171 595). С начала пандемии от заболевания скончался 2 371 белгородец.

В Воронежской области подтвердилось 255 случаев ковида (неделей ранее — 177, всего — 508 012). Выздоровели 123 пациента (неделей ранее — 93). С начала пандемии от коронавируса скончались 8 705 воронежцев.

В Курской области инфекцию выявили у 21 человека (неделей ранее — у 17, всего — у 155 924). Вылечились 12 пациентов (неделей ранее — шесть, всего — 153 346). С начала пандемии от коронавируса скончались 2 545 курян.

В Липецкой области ковид обнаружили у 57 человек (неделей ранее — у 27, всего — у 184 142). Выздоровели 22 пациента (неделей ранее — 26, всего — 180 058). С начала пандемии от инфекции скончались 4 004 липчанина.

В Орловской области подтвердилось 68 случаев COVID-19 (неделей ранее — 44, всего — 141 008). Вылечились 27 пациентов (неделей ранее — 22, всего — 138 916). С начала пандемии от заболевания скончались 1 986 орловчан.

В Тамбовской области инфекция была выявлена у 18 человек (неделей ранее — у девяти, всего — у 145 153). Выздоровели 20 пациентов (неделей ранее — десять, всего — 142 434). С начала пандемии от коронавируса скончались 2 545 тамбовчан.

В целом по России было зафиксировано 16 429 случаев коронавируса (23 045 833). Выздоровели 13 513 пациентов (22 482 148), умерли — 30 (400 077).

Почему в макрорегионе начала расти заболеваемость коронавирусом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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