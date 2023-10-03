ОЖД увеличила перевозки пассажиров в сентябре на 11,6%

В сентябре 2023 года Октябрьская железная дорога перевезла 15,7 млн пассажиров, что на 11,6% выше показателя сентября прошлого года. Показатель пригородного сообщения составил 14 млн пассажиров (+10,8%), дальнего следования – 1,7 млн пассажиров (+18,6%), сообщили в пресс-службе ОЖД.

Пассажирооборот в сентябре составил 1,8 млрд пасс-км, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В том числе в пригородном сообщении —541,2 млн пасс-км (+12,5%), в дальнем следовании — 1,3 млрд пасс-км (+14,3%).

За девять месяцев 2023 года на Октябрьской железной дороге было перевезено 127,3 млн пассажиров, что на 5,5% превышает показатели аналогичного периода 2022 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что погрузка на территории Октябрьской железной дороги (ОЖД) за девять месяцев 2023 года составила 77,4 млн тонн, что на 3% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

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