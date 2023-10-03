Глава Удмуртии официально назначил четырех вице-премьеров

Первым заместителем председателя правительства Удмуртии официально назначили Ольгу Абрамову. Соответствующий указ подписал руководитель региона Александр Бречалов. Должность постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России – заместителя председателя правительства республики занял Константин Сунцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Вице-премьерами также назначили Тимура Меджитова и Наталью Тойкину. Отметим, что господин Меджитов на новом посту будет отвечать за развитие цифровых технологий и спорта, а также проект «Бережливая республика», направленный на оптимизацию работы органов власти. Наталья Тойкина будет курировать работу архивной службы, комитета по делам ЗАГС и агентства по государственной охране объектов культурного наследия.

Напомним, что депутаты госсовета Удмуртии 26 сентября согласовали представленные кандидатуры вице-премьеров.