Замминистра строительства Челябинской области возглавит ЮУ КЖСИ

Главой АО «Специализированный застройщик „Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций“» (ЮУ КСЖИ, принадлежит правительству региона) будет назначен Ильгам Мусин, который сейчас занимает пост заместителя министра строительства и инфраструктуры региона. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе правительства области.

Ильгам Мусин работа в должности замглавы регионального минстроя с июня прошлого года. До этого в течении года он работал директором областного государственного учреждения «Челябоблинвестстрой».

Необходимость в смене руководства правительственной строительной корпорации наступила после ареста действующего генерального директора Владимира Атаманченко. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», его задержали сотрудники УФСБ России по региону на прошлой неделе. Владимира Атаманченко обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, в 2019 году он взял у дочерней ЮУ КЖСИ компании заем в10 млн руб. и не вернул. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

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