Михаил Фоминов возглавил министерство цифрового развития Удмуртии

Министром цифрового развития Удмуртии стал Михаил Фоминов, ранее занимавший пост первого заместителя. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Бречалов. Комитет по делам архивов при правительстве республики возглавила Марина Кондратьева, ранее работавшая директором Центрального государственного архива Удмуртии.

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Напомним, данные должности стали вакантными после того, как прежние руководители сменили посты. В частности, Тимура Меджитова, возглавлявшего минцифру региона, согласовали на должность заместителя правительства республики. Прежнего руководителя Комитета по делам архивов Наталью Тойкину также назначили на должность вице-премьера.