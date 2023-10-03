На вывоз отходов из Сочи и Сириуса направят 2,4 млрд рублей

В 2024 году на вывоз твердых коммунальных отходов с территорий Сочи и Сириуса планируют направить 2,4 млрд руб. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Заявки на участие в конкурсе по выбору подрядчика можно подавать до 16 октября 2023 года. Заказчиком является АО «Крайжилкомресурс». Выполнить транспортировку ТКО необходимо с января по декабрь 2024 года.

АО «Крайжилкомресурс» уже заключал контракт на транспортировку твердых коммунальных отходов с территорий Сочи и Сириуса в 2023 году. В прошлый раз сумма контракта составляла 1,7 млрд руб.

Георгий Ефименко

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