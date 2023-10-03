В Прикамье МТС запустит бесплатное обучение веб-дизайну для школьников и студентов

МТС запустит бесплатную образовательную программу в сфере информационных технологий на онлайн-платформе «Поколение М». Об этом сообщается на сайте компании.

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Согласно информации МТС, обучение в формате видеоуроков с шестью модулями будет рассчитано на два месяца. По его итогам участники в возрасте от 11 до 22 лет самостоятельно создадут сайт и продемонстрируют полученные навыки. Оценивать работы будет ИТ-команда МТС. Наиболее успешно выполнившие работу участники получат приглашение на стажировку в московский офис компании.

«Развитие молодого поколения ИТ-специалистов и создание сильного комьюнити – важнейшие задачи для МТС как лидера в сфере информационных технологий. Ранее мы запустили прикладные курсы в нескольких ведущих техвузах, открыли базовую кафедру по направлению глубинного машинного обучения на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ. Прямо сейчас принимаем заявки на всероссийскую олимпиаду по программированию, участвовать в которой могут как школьники и студенты, так и ведущие ИТ-специалисты. Нам важно, чтобы ребята из регионов, заинтересованные технологиями, могли как можно раньше узнавать о разных ИТ-профессиях и пробовать свои силы. Именно поэтому мы запускаем бесплатную ИТ-школу на образовательной платформе МТС «Поколение М». Этот проект поможет нам в увлекательном и креативном формате делиться знаниями с миллионами детей и подростков по всей стране», – прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Пермский край входит в топ-20 регионов по количеству участников проекта «Поколение М». Ребята из Прикамья уже не раз становились победителями и призерами в разных направлениях проекта. В их числе вокалист Иван Стариков, артистка театра-школы «Ералаш» Анастасия Графеева, художница Карина Монахова и другие.