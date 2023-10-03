К 2030 году планируется удвоить численность популяции ирбиса на Алтае

Вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Республику Алтай поручила исключить выдачу лицензий на право пользования недрами на территориях, где обитает краснокнижный снежный барс (ирбис), сообщает Минприроды РФ. Также Минприроды поручено провести обследование охраняемых и близлежащих зон, в том числе пути миграции снежного барса, и включить их в границы защитной территории, сообщается на сайте правительства РФ. Для местных жителей на пастбищах и сельхозземлях будет сохранена возможность выпаса скота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ Фото: Ильнар Салахиев, Коммерсантъ

«Популяция снежного барса находится на грани исчезновения, поэтому необходимо принять самые серьёзные меры по защите животного. Предлагаем взять под охрану территорию обитания ирбиса, в том числе хребет Чихачёва. Также необходимо запретить на этой территории возведение объектов капитального строительства",– говорит госпожа Абрамченко. В числе мер – расширение границ национального парка «Сайлюгемский» или создание новой особо охраняемой природной территории федерального значения (ООПТ).

Ранее идея создания ООПТ на хребте Чихачева в приграничном Кош-Агачском районе вызвала опасения общественности Кош-Агачского района, которая не исключила, что создание ООПТ значительно затруднит хозяйственную деятельность местных жителей, в первую очередь, занятие животноводством.

По оценкам Виктории Абрамченко, принимаемые меры к 2030 году позволят удвоить численность популяции ирбиса. Всего в мире насчитывается около 2 тыс. ирбисов, в России обитает около 70–90 особей, половина из них – в Республике Алтай.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев, Оксана Павлова