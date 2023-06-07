Уперлись в хребет

В Республике Алтай не поддержали идею создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения на хребте Чихачева в приграничном Кош-Агачском районе. Проработать возможность ее формирования для сохранения краснокнижного снежного барса (ирбиса) ранее поручила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко. По оценке представителей региональных и районных властей, общественности Кош-Агачского района, ООПТ значительно затруднит хозяйственную деятельность местных жителей, в первую очередь, занятие животноводством. Руководство нацпарка «Сайлюгемский», действующего в этом районе, считает, что решить эту проблему можно придав охраняемой территории статус заказника.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению экспертов Алтайского заповедника, эффективной мерой по сохранению барса может стать создание заказника федерального значения

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ По мнению экспертов Алтайского заповедника, эффективной мерой по сохранению барса может стать создание заказника федерального значения

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Комитет госсобрания — Эл курултая Республики Алтай, по экологии и природопользованию провел выездное заседание в Кош-Агачском районе региона. Его участники обсудили вопрос создания ООПТ федерального значения на территории района — части хребта Чихачева.

По данным участников заседания, изучить возможность создания ООПТ ранее поручила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко. Как сообщили „Ъ-Сибирь“ в ФГБУ «Национальный парк „Сайлюгемский“», поручение правительства РФ №ВА-П11-4270 датировано 27 марта 2023 года. В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ сообщили „Ъ-Сибирь“, что министерство уже проработало вопрос совместно с Росприроднадзором, правительством Республики Алтай, Российской академией наук (РАН), ФГБУ «ВНИИ Экология» и нацпарком «Сайлюгемский». В результате РАН, «ВНИИ Экология» и «Сайлюгемский» «выразили поддержку по вопросу создания на указанной территории государственного природного заказника федерального значения». Площадь будущей ООПТ пока не называется.

Хребет Чихачева расположен на юго-востоке гор Алтая. По нему проходят границы республик Алтай и Тыва, России и Монголии. Минприроды РФ считает, что создание здесь ООПТ позволит создать условия для восстановления численности снежного барса и алтайского горного барана, «поможет укрепить экологический каркас ООПТ Юго-Восточного Алтая». По данным на 2022 год в республике Алтай начитывалось 44 барса, всего в России — 70–90 особей.

В апреле 2023 года в республике прошло заседание секции экспертов по сохранению и восстановлению популяции снежного барса, входящей в состав рабочей группы при Минприроды РФ по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в России. «Согласно стратегии сохранения снежного барса в России, хребет Чихачева — одна из важнейших территорий для выживания вида в стране. По мнению экспертов Алтайского заповедника, эффективной мерой по сохранению ирбиса может стать создание заказника федерального значения в данной местности. Это позволит взять под охрану ключевые группировки снежного барса и аргали (одного из основных кормовых объектов ирбиса) на хребте Чихачева»,— говорилось в сообщении Минприроды РФ по итогам совещания экспертов.

Но в ходе заседания комитета по экологии и природопользованию выяснилось, что идею создания ООПТ не одобрили местные жители. «В феврале текущего года в адрес парламента республики от депутатов Кош-Агачского района поступило обращение, где отмечается, что жители района высказывают свое несогласие по созданию ООПТ»,— процитировал сайт госсобрания председателя комитета Владислава Рябченко.

Председатель республиканского комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Андрий Куданов сообщил, что его ведомство проанализировало ситуацию и доложило результаты анализа руководителю региона. «В последующем Олег Леонидович (глава республики Олег Хорохордин.— „Ъ“) принял решение, что правительство Республики Алтай не будет поддерживать позицию по созданию ООПТ федерального значения на территории Кош-Агачского района именно на хребте Чихачева»,— рассказал он. Пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов сообщил „Ъ-Сибирь“, что правительство Республики Алтай проинформировало о своей позиции федеральный кабинет министров.

По словам господина Рябченко, такой же позиции придерживались и другие участники выездного заседания комитета из числа общественников, глав сельских поселений, депутатов райсовета. «Большинство наших земляков занимаются животноводством. Считаю, что ООПТ на территории района создаст препятствия для осуществления их деятельности»,— объяснил в своем Telegram-канале такое отношение местных жителей к проекту глава района Серикжан Кыдырбаев. Они опасаются, что статус ООПТ больше не позволит использовать пастбища на хребте.

В национальном парке «Сайлюгемский», который был создан в Кош-Агачском районе в 2010 году для сохранения и воспроизводства редких видов, в том числе снежного барса, уверены, что эту проблему можно решить.

«Мы считаем, что хребет Чихачева — это место уникальное, его нужно охранять. И наиболее эффективно, по нашему мнению, создание именно федеральной ООПТ. Оптимальный вариант с учетом того, что там есть отгонное животноводство, — нужно делать федеральный заказник. Тогда не будет происходить изъятие земель из оборота, и пастухи смогут продолжать пасти там свой скот. Но будут определенные ограничения, в частности, на охоту»,— пояснил „Ъ-Сибирь“ директор нацпарка Денис Маликов.

Валерий Лавский