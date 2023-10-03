Здание автосалона в Липецке продают за 70 млн рублей

На сайте «Авито» размещено объявление о продаже здания в Советском районе Липецка, арендуемого «на рыночных условиях» автосалоном Orange Avto. Объект площадью 1,7 тыс. кв. м пытаются реализовать за 70 млн руб. Продавцом выступает агентство недвижимости «Century 21 Эксклюзив».

Одноэтажное здание расположено на участке площадью 1,2 тыс. кв. м на улице Московской, 79в. Продавец называет его «современным» и уточняет, что оно имеет подвал 1982 года постройки с реконструкцией 2014 года. Объект характеризуется как «единое пространство» с цокольным этажом площадью 650 кв. м с отдельным входом. Также в нем расположены офисные помещения на 140 кв.м. Высота потолков на первом этаже составляет 8 м, на цокольном — 3,2 м.

Объект оборудован системами приточно-вытяжной вентиляции, пожарной и охранной сигнализаций, видеонаблюдением. Кроме того, он подключен к центральным коммуникациям, дополнительно установлен твердотопливный котел.

Вдоль всего здания обустроена парковка, есть разгрузочно-погрузочная площадка для большегрузных автомобилей с автоматическими воротами докового типа. Территория круглосуточно освещена, постоянно охраняется.

Окупаемость инвестиций, по словам продавца, составит не более десяти лет. Также можно арендовать здание.

Генеральный директор «Century 21 Эксклюзив» Дмитрий Сафошкин рассказал «Ъ-Черноземье», что собственником объекта выступает юридическое лицо, но не стал раскрывать его название. Компания продает актив для работы «в новых направлениях».

Тем временем близкая «Галерее Чижова» фирма реализует два земельных участка в Воронеже за 166 млн руб. для извлечения прибыли.

Алина Морозова

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