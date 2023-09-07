Близкая «Галерее Чижова» компания продает два земельных участка в Воронеже за 166 млн рублей

На сайте «Авито» были опубликованы два объявления о продаже двух участков земли на Петровской набережной в Воронеже общей площадью 11,8 тыс. кв. м за 166,5 млн руб. Курирующий реализацию объектов менеджер «Галереи Чижова» рассказал «Ъ-Черноземье», что земля принадлежит компании «Петровский берег», близкой к «Галерее Чижова» депутата Госдумы Сергея Чижова.

Участок площадью 9,5 тыс. кв. м на Петровской набережной, 15 реализуется за 135 млн руб. Он граничит с жилым комплексом Адмиралтейский и Митрофановским источником. «Находится на первой линии, высокий автомобильный трафик, видимость во всех направлениях», — говорится в объявлении.

Участок площадью 2,3 тыс. кв. м на Петровской набережной, 3 реализуется за в четыре раза меньшую сумму — 31,4 млн руб. Он расположен у дома инвалидов и престарелых «Забота и уют», рядом с остановкой общественного транспорта «Заозерный переулок».

По словам менеджера «Галереи Чижова», на обоих участках «ничего нет, пустые земли». Согласно объявлениям, вид их разрешенного использования — строительство культурно-развлекательного центра. Как утверждает представитель компании, участки продаются как оборотные активы для извлечения прибыли. Также рассматривается вариант аренды. Попытки реализации земли ведутся как минимум с 2013 года.

По данным Rusprofile.ru, в Воронежской области зарегистрировано два ООО «Петровский берег». Правопредшественником обеих компаний выступает ликвидированное ЗАО «Петровский берег», созданное «Галереей Чижова» в 2010 году под «новый проект на Петровской набережной». В 2011 году был зарегистрирован «Петровский берег», который возглавляет директор Благотворительного фонда Сергея Чижова — Валентина Падина. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал — 100 тыс. руб. 85% компании принадлежит госпоже Падиной, еще 15% — Ларисе Климентовой. Выручка ООО в 2022 году составила 31 млн руб., чистая прибыль — 8,6 млн руб. В 2017 году был зарегистрирован «Петровский берег», который возглавляет Ирина Макрушенко. Компания с уставным капиталом в 10 тыс. руб. занимается оптовой неспециализированной торговлей. При этом прошлый год фирма закончилась с нулевыми показателями по выручке и чистой прибыли. Почти 100% ООО у автономной некоммерческой организации «Инвестиционно-управляющая компания “Ларин-групп”», которой руководит Аркадий Ларин.

Подробнее о создании ЗАО «Петровский берег» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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