Власти Екатеринбурга опровергли запрет на общение учителей и родителей в WhatsApp

В Екатеринбурге нет запрета на общение школьных учителей и родителей в WhatsApp и Telegram. По словам начальника департамента образования Константина Шевченко, подобная коммуникация не относится к организации образовательного процесса, поэтому она может вестись в любых мессенджерах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее Е1.ru cообщал, что запрет на общение в WhatsApp и Telegram связан с необходимостью перевести обсуждение школьных вопросов на платформу от «ВКонтакте» и «Сферум». При этом пока родители якобы вынуждены держать связь с преподавателями с помощью бумажного дневника.

Константин Шевченко подтвердил, что Министерство просвещения РФ действительно дало рекомендации об уходе от иностранных мессенджеров, однако они касались лишь организации образовательного процесса. Он отметил, что сейчас «очень активно» внедряются и апробируются платформы «Сферум» и ВК мессенджер. Помимо этого, используется платформа «Моя школа».

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