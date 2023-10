Google представила хромбуки с искусственным интеллектом

Компания Google представила восемь новых ноутбуков Chromebook Plus, которые получили улучшенные характеристики и поддержку искусственного интеллекта. Новинки созданы в сотрудничестве с Acer, ASUS, HP и Lenovo. Продажи новых хромбуков в США начнутся в октябре по цене от $400.

Все ноутбуки Chromebook Plus оснащены более быстрыми процессорами (Intel Core i3 12-го поколения или новее или AMD Ryzen 3 серии 7000 или новее), вдвое большей оперативной (от 8 Гб) памятью и вдвое большим SSD-диском (от 128 Гб). Все ноутбуки Chromebook Plus также оснащены IPS-дисплеем разрешением Full HD или выше. Также все устройства получили веб-камеру с разрешением 1080p+, системой шумоподавления и рядом функций на базе искусственного интеллекта. Для новых хромбуков заявлена операционная система ChromeOS 117 с переработанным интерфейсом и расширенными возможностями.

Главной новинкой операционной системы стало внедрение технологий на базе искусственного интеллекта, включая Magic Eraser во встроенном приложении Google Photos для редактирования фото, интеграцию Google Drive для сохранения файлов в облачном хранилище в реальном времени. Заявлена работа с веб-версиями Adobe Photoshop и Adobe Express Premium, оснащенными генеративным искусственным интеллектом на базе Adobe Firefly. Фирменный искусственный интеллект Google встроен в меню контекстных команд хромбуков, а в 2024 году в обновлениях операционной системы появятся новые возможности на основе искусственного интеллекта.

Первыми устройствами Chromebook Plus станут классические ноутбуки Acer Chromebook Plus 514 и Acer Chromebook Plus 515, ASUS Chromebook Plus CX34, HP Chromebook Plus и Lenovo IdeaPad Slim 3i стоимостью от $400, а также ноутбуки-трансформеры с сенсорным экраном HP Chromebook Plus x360, Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook Plus и ASUS Chromebook Plus CM34 Flip стоимостью от $500.

Максим Вершинин