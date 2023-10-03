Туман и ветер до 17 м/с ожидается в Удмуртии 4 октября

В Удмуртии ночью и днем 4 октября ожидается туман, при котором видимость ухудшится до 500 м и менее. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные гидрометцентра . При этом днем порывы е юго-западного ветра усилятся до 15-17 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, температура воздуха в ночные часы 4 октября составит +4..+9°С, 5 октября — +9..+14°С. Днем столбик термометра окажется на уровне +12..+17°С.