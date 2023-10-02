Дожди и минимальная температура в +1°С ожидается в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии на этой неделе установится дождливая погода, а температура воздуха понизится. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, в ночь на 3 октября столбик термометра опустится до +7..+12°С, днем — +10..+15°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В середине недели установится ветреная погода. Температура воздуха в ночные часы 4 октября составит +4..+9°С, 5 октября — +9..+14°С. Днем воздух прогреется до +12..+17°С. В пятницу, 6 октября, ночью похолодает до +1..+6°С, днем — +11..+16°С. Осадков не ожидается.

По предварительному прогнозу, в выходные температурный фон еще понизится, а в отдельных районах пройдут дожди.