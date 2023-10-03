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Коммерсантъ FM
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Холдинг «Автодом» перенес IPO на 2025 год

Группа компаний «Автодом» планирует выйти на IPO к 2025 году, сообщил гендиректор холдинга Андрей Ольховский. Изначально «Автодом» планировал разместить акции на Московской бирже (MOEX: MOEX) в 2023-2024 годах.

«С точки зрения сроков размещения мы считаем, что наиболее правильным сроком будет в течение 2025 года. На текущий момент сделать расчет достаточно сложно, но уровень привлечения может быть порядка 30 млрд рублей»,— сказал ТАСС господин Ольховский.

Объем размещения акций может составить до 30% от капитала. При этом как уточнил Андрей Ольховский, доля будет зависеть от капитала компании к началу 2025 года, а также макропоказателей.

«Автодом» планирует направить основную часть привлеченных инвестиций на расширение производства на бывшем заводе Mercedes «МБ Рус» в Есипове, а также на организацию производства автокомпонентов.

В декабре 2022 года «Автодом» сообщал, что планирует выйти на IPO в 2023-2024 годах при благоприятных макроэкономических условиях и внешних факторах. В прошлом году холдинг приобрел подмосковный завод у покинувшего российский рынок Mercedes-Benz. В марте 2021 года к «Автодому» перешло 40% столичного рынка Audi.

Лусине Баласян

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