Торговый центр «Мега Адыгея-Кубань» продолжит работу под прежним названием

Торговый центр «Мега Адыгея», среди прочих комплексов сети, продолжит работу под прежним названием. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статс-секретаря замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ТЦ «МЕГА Адыгея» Фото: пресс-служба ТЦ «МЕГА Адыгея»

Господин Евтухов отметил, что новый владелец сети, группа Газпромбанк, намерен сохранить существующий штат сотрудников.

«Все рабочие места и права сотрудников сохраняются в полном объеме, как это предусмотрено действующим законодательством. Группа Газпромбанк намерена развивать полученные площади без ребрендинга — в планах сохранение узнаваемого бренда "Мега"»,— говорится в сообщении.

В конце сентября 2023 года Газпромбанк выкупил торговую сеть у шведской у Ingka Centres. Стоимость российских активов компании оценивалась в $2,85 млрд. Виктор Евтухов добавил, что новый владелец в настоящее время рассматривает варианты заполнения освободившихся площадей магазинов Ikea после сокращения российского бизнеса Ingka в РФ.

Анастасия Донскова

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