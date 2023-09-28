Газпромбанк выкупил торговый центр «Мега Адыгея»

Газпромбанк выкупил у шведской Ingka Centres торговый комплекс «Мега Адыгея». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

Кредитной организации перешли 14 торговых центров «Мега» по всей России. Заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров отметил, что компания намерена развивать приобретенный бизнес.

«Нашей приоритетной задачей является повышение качества оказываемых услуг и удовлетворение растущего спроса, создание новых возможностей для российских брендов встать на полку»,— цитирует издание заявление господина Хачатурова.

Сумма сделки не сообщается, однако, по оценке «Ъ», стоимость торговых центров сети достигает $2,85 млрд. Ingka Centres также принадлежит ритейлер Ikea, который в 2022 году объявил о сокращении бизнеса в России.

Анастасия Донскова