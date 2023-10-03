Минпромторг: «Мега» продолжит работать в России под прежним названием

Сеть торговых центров «Мега» продолжит работать в России под своим названием, а также сохранит штат сотрудников, заявил статс-секретарь — замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, Газпромбанк, выкупивший сеть ТЦ, заплатил добровольный взнос в бюджет, который могут использовать на развитие производственных мощностей, новые разработки и создание логистических цепочек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Группа Газпромбанк сейчас разрабатывает стратегию по замещению высвободившихся площадей IKEA и "Мега"... При этом завершается аудит инвестиционной программы "Мега", которую российские владельцы бывших активов IKEA в России намерены возобновить в ближайшее время»,— рассказал «РИА Новости» господин Евтухов.

В конце сентября Газпромбанк выкупил у шведской компании Ingka Centres сеть торговых центров «Мега» в России. В сделку вошли 14 торговых центов, их совокупная площадь — 2,3 млн кв. м. Активы оценивают в $2,85 млрд. До ухода из России Ingka Centres была крупнейшим собственником торговой недвижимости в России.

Подробнее о сделке — в материале «Финансисты закупятся в "Меге"».

Лаура Кеффер