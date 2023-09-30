В Петербурге после двухлетней реконструкции открыли Парк Авиаторов

В Московском районе Санкт-Петербурга завершили комплексное благоустройство парка Авиаторов, сообщили в пресс-службе Смольного.

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Новое общественное пространство получило несколько зон отдыха – для детей, подростков и пенсионеров. В парке сделали новое освещение, установили камеры и туалеты.

Также общественное пространство пополнилось зеленью (специалисты высадили 900 молодых деревьев и 8000 кустарников), детской площадкой с аттракционом в виде аэроплана, футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками.

Кроме того, по предложению жителей на территории парка была построена площадка для скейтбординга, памп-трек (специальная трасса для велосипедистов) и комплекс для воркаута. Обустроен пруд и спуски к воде.

За безопасностью в парке будет следить казачий патруль, отметили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Крестовском острове откроют общественное пространство на берегу Малой Невки.

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