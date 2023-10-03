По данным «Ъ», владелец НЛМК Владимир Лисин может продать Первую грузовую компанию (ПГК) Владимира Лисина. Переговоры о сделке, которая может носить денежный характер, находятся в продвинутой стадии. Эксперты оценивают ПГК в сумму до 220 млрд руб., что примерно на 20% превышает цену покупки компании в 2011–2012 годах. По их мнению, сейчас удачное время для монетизации инвестиций в профильные предприятия, так как ставка оперирования на максимумах, а вагоны, даже подержанные, стоят очень дорого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Покупатель точно пока неизвестен. Но источники «Ъ» называют «Деметра-Холдинг», его акционеров или входящий в состав холдинга «Русагротранс», а также совладельца «Трансфин-М», «Атланта» и Brunswick Rail Алексея Тайчера. При этом все эти стороны прямо или через представителей опровергли «Ъ» участие в сделке. Два собеседника на профильном рынке сообщили «Ъ», что речь может идти о «совершенно новой структуре, хотя и аффилированной с известными участниками рынка». Один из источников утверждает, что сделка должна быть закрыта до конца года.

ПГК является лидером рынка оперирования вагонами, сейчас в рейтинге INFOLine Rail Russia Top она делит первые два места с подконтрольной ОАО РЖД Федеральной грузовой компанией. ПГК была создана в 2007 году, затем выделена из состава ОАО РЖД в рамках реформы. В 2011 году 75% минус 2 акции приобрела структура Владимира Лисина за 125,5 млрд руб. В 2012 году, выкупив у ОАО РЖД оставшийся пакет за 50 млрд руб., холдинг господина Лисина консолидировал 100% оператора. Сегодня в ее парке более 100 тыс. вагонов (с момента приватизации он сократился почти вдвое). По итогам 2022 года выручка ПГК по РСБУ выросла на 19,4%, до 105,8 млрд руб., чистая прибыль — в 1,7 раза, до 38,4 млрд руб.

В конце 2021 года, напомним, стало известно, что миллиардер и владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин сменил место регистрации с Липецка на Московскую область. Тогда представители заверяли «Ъ-Черноземье», что вопрос касается личных данных бизнесмена. «С 2021 года НДФЛ от физического лица по сути был заменен сборами от повышенной ставки налогов на дивиденды на территории РФ. Теперь налоги поступают в федеральный бюджет и затем перераспределяются в рамках межбюджетных отношений между федеральным центром и регионом. Прописка бизнесмена перестала быть фактором, влияющим на налоговые поступления в регионах»,— поясняли представители НЛМК. Собеседник «Ъ-Черноземье» в региональной власти подчеркивал, что у области с НЛМК «абсолютно ровные и рабочие отношения».

Владимир Зоркий