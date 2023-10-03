На ЗСД сообщили о техническом сбое в системе оплаты

В Санкт-Петербурге пользователи Западного скоростного диаметра столкнулись с техническим сбоем при попытке пополнить баланс транспондеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» (МСС), которая отвечает за эксплуатации платной трассы, подтвердили наличие проблемы, уточнив, что «все пользователи с положительным балансом могут проезжать пункты оплаты в обычном режиме».

«В настоящее время ведутся аварийные работы»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге нестабильно работает система оплаты платной парковки. Сбои наблюдались при оплате наблюдались в городе с 6 по 11 сентября и 27 сентября. В Смольном пояснили, что причиной неполадок стал переход на отечественное программное оборудование.

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