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Осужденный за получение взятки воронежский экс-прокурор пожаловался в кассацию

В Правобережный райсуд Липецка поступила кассационная жалоба защиты бывшего сотрудника прокуратуры Воронежской области Андрея Авдеева. В конце прошлого года его приговорили к семи годам колонии строгого режима за взятку (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Согласно материалам суда, кассационная жалоба принята к рассмотрению. Возражения должны быть предоставлены до 25 октября.

Суд первой инстанции установил, что в январе 2016 года Андрей Авдеев, будучи должностным лицом, получил от адвоката Марии Григорашенко взятку в размере 500 тыс. руб. за содействие ее подзащитному, который привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Сам Авдеев вину отрицал. Он обжаловал приговор в апелляции, но приговор оставили в силе. Дело рассматривалось в Липецке, так как отец подсудимого является судьей Воронежского областного суда.

Сергей Толмачев

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