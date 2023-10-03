ВСУ обстреляли промпредприятие в белгородском Шебекине

Утром 3 октября под обстрел со стороны Украины попал город Шебекино Белгородской области. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших нет, а «снаряды легли на территорию промышленной зоны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Как уточнил глава региона, сейчас оперативные службы уточняют последствия от обстрела на земле. Шебекинский городской округ часто оказывается под огнем ВСУ. Так, по данным оперативного штаба региона, за 1 октября в Шебекино было зафиксировано пять прилетов. Тогда пострадали три человека: женщина получила осколочные ранения шеи, а двое мужчин - осколочные ранения ног. Также в городе были повреждены четыре торговых объекта, одно административное здание, одно предприятие, автобус и пять легковых автомобилей. По селу Новая Таволжанка (в том же муниципалитете) было выпущено за сутки три артиллерийских снаряда, по поселку Ленинский и селу Муром – два и пять минометных снарядов соответственно, из миномета обстреляли и село Середа, по которому было установлено семь прилетов.

Владимир Зоркий