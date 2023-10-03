Евгений Романин занял освободившийся пост вице-мэра Омска

Заместителем главы Омска, директором департамента имущественных отношений назначен Евгений Романин. Об этом мэр Сергей Шелест сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный портал Администрации города Омска Фото: Официальный портал Администрации города Омска

Сергей Шелест 3 октября представил господина Романина коллективу. «Никаких кадровых революций Евгений Андреевич не планирует и в полной мере сможет опереться на коллег»,— отметил глава Омска.

В июне 2023 года официальный портал Омской области сообщал о назначении Евгения Романина заместителем министра региональной безопасности области. В сообщении говорилось, что он «имеет опыт управленческой работы в коммерческих структурах, эффективного взаимодействия с федеральными органами власти, решения нестандартных задач, связанных с поиском юридически правильных и экономически эффективных вариантов успешной реализации масштабных проектов».

Ранее пост вице-мэра Омска занимал Дмитрий Махиня. Как писал «Ъ-Сибирь», 5 сентября 2023 года гордума Томска избрала его главой города.

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Валерий Лавский