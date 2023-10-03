Прокуратура проводит проверку в мэрии Екатеринбурга

Прокуратура проводит большую проверку в администрации Екатеринбурга. По данным Е1.ru, сотрудники ведомства изучают документы в комитете по товарному рынку. Якобы проверяется, как организована работа нестационарных торговых объектов.

Издание сообщает, что прокуроры выяснили, что владельцы киосков и других НТО в течение трех лет переплачивали за право работать на муниципальной земле. Несмотря на то, что в 2020 году правительство Свердловской области установило новый порядок расчета ставки, предприниматели продолжили платить по старым ставкам.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга «Ъ-Урал» сообщили, что проверка продлится до 26 октября. «Результатов пока нет, поэтому пояснить невозможно»,— отметили в администрации.

Напомним, в начале года глава города Алексей Орлов поручил ликвидировать незаконно возведенные в Екатеринбурге 110 киосков и павильонов.

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