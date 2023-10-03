В центре Петербурга освободили заброшенное здание от нелегальных арендаторов

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга 2 октября начали освобождать незаконно занятые помещения в заброшенном историческом здании бывшего Сберегательного банка, сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Комитет совместно с подведомственным ему учреждением СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» планирует освободить 6,5 тыс. кв. м нежилого здания по адресу: наб. Фонтанки, д. 78.

Ранее сотрудники комитета провели обследование заброшенного здания и выяснили, что оно отключено от инженерных сетей и частично находится в аварийном состоянии. Его санитарное и техническое состояние также признали ненадлежащим.

Часть помещения площадью 950 кв. м используется по договору безвозмездного пользования акционерным обществом. В большей части помещений, площадь которых около 6,5 тыс. кв. м, находились без каких-либо разрешений мастерские, музыкальные и фотостудии, склады. Всех, кто незаконно занял помещения, попросили их освободить.

На здание бывших сберегательных касс в Петербурге обратили внимание градозащитники после того, как там 24 сентября прошла вечеринка. Они обратились к чиновникам с просьбой повлиять на использование здания.

Подробнее об историческом здании в центре города, которое стало заброшенным после неудачных попыток переделать его под гостиницу, читайте в материале «Ъ-СПб» — «Градозащитники ополчились на рейверов».

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