Свердловские следователи возбудили уголовное дело из-за убийства женщины на даче

Следователи Заречного городского округа Свердловской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) из-за найденного тела 39-летней женщины на дачном участке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подозреваемый в убийстве 39-летней жительницы Екатеринбурга Елены Косецкой

Фото: пресс-служба СУ СК по Свердловской области Подозреваемый в убийстве 39-летней жительницы Екатеринбурга Елены Косецкой

Фото: пресс-служба СУ СК по Свердловской области

Тело екатеринбурженки Елены Косецкой было обнаружено 28 сентября в деревне Курманка Заречного городского округа вблизи участка №46 на улице Лесная. Ее машину Renault Arkana нашли брошенной на ЕКАД после столкновения с деревом. Как сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, 26 сентября женщина уехала на дачный участок, купленный около месяца назад.

На место происшествия выезжали сотрудники территориального следственного отдела СКР и следователи-криминалисты. С применением современной криминалистической техники фиксируются следы и объекты, имеющие значение для следствия. Сейчас следователи и полицейские допрашивают свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального СУ СК.

Напомним, в совершении преступления подозревается мужчина, которому на вид 30-40 лет, его рост около 175-180 см, светлые волосы (возможно рыжие), он худощавого телосложения. Возможно был одет в темные брюки и темную куртку с капюшоном.

«По предварительным данным, им может являться в одном лице охранник и разнорабочий коттеджа по имени Алексей. На территории Заречного он появился вскоре после покупки женщиной дачного участка, скорее всего, она сама наняла его на эту работу»,— передает Валерий Горелых. По его словам, на розыск скрывшегося с места преступления подозреваемого ориентирован весь личный состав оперативных служб свердловской полиции.

Полина Хабарова

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